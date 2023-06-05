Резников заявил, что Украина примет Китай как посредника в окончании войны только с одним условием

Официальный Киев готов принять Китай в качестве посредника в мирной инициативе по завершению войны только в том случае, если КНР сможет надавить на Россию и путинский режим даст команду вывести войска со всех оккупированных территорий. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью "The Straits Times".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины", — заявил Резников.

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По его словам, только после вывода российских войск Украина будет считать, что этот посредник оказывает влияние на Россию. Если же этого не произойдет, то какой смысл тратить время на очередные бессмысленные разговоры.

Алексей Резников считает, что у Китая, вероятно, есть рычаги влияния на Россию, но его намерения остаются неясными.

"Я считаю, что Китай (Ред. – стал) старшим братом, а Россия — младшим братом. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", — сказал он, добавив, что это больше надежда, чем вера.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие, может ли Китай быть посредником в войне Украины с РФ.

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