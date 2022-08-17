Резников сообщил о количестве воюющей против Украины российской армии

В настоящее время РФ собрала в войне против Украины 115 батальонно-тактических групп. Это около 135 тысяч человек, но не все профессиональные военнослужащие. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников во время интервью для издания "Голос Америки" .

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Глава оборонного ведомства рассказал, что в российской армии "кого там только нет".

"Суммарно это наверняка в военном измерении до 135 тысяч человек. И кого там только нет. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, и мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в ОРДЛО, и Росгвардия. Плюс в том числе профессиональные военные", — рассказал Резников .

Резников заявил, что Россия теперь уж точно не имеет второй армии мира. Они даже используют в боях старую советскую технику.

"Это точно уже не "вторая армия мира". Да, они велики по количеству. У них много ресурсов на складах и в арсеналах. Но даже этот ресурс у них уже старый. Они даже везут в Украину танки Т-62", — отметил украинский министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Резников рассказал о возможности перемирия . Вариант с "замораживанием" конфликта в Украине, как это было во время горячей фазы войны на Донбассе, повторить не удастся, потому что сейчас идет полномасштабная война на выживание. Но возможен другой вариант, который называется – снижение активности боевых действий. Министр уточнил, что снижение активности боевых действий в Украине может повлиять на сезонность. При этом важно понимать, что современные войны выигрываются за счет выносливости. Побеждает тот, у кого больше ресурсов. Каждой стороне нужно время для восстановления.





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