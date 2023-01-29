Резников сообщил, когда танки Challenger и Leopard реально попадут на передовую

Украинская сторона ожидает, что танки, которые Запад пообещал передать, появятся на фронте уже в марте. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников в интервью CBC .

Алексей Резников (фото из открытых источников)

По его словам, анонсированные поставки танков с Запада – это "не конец истории, это только начало истории".

Кроме этого, глава оборонного ведомства Украины признал, что для обучения экипажей и доставку танков в Украину понадобится некоторое время. В то же время Резников заявил о своих надеждах, что танки будут готовы к началу весенней кампании – в марте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Резников надеется, что война закончится в 2023 году. В 2023 году Украина может победить российских кафиров, но для этого нужно приложить много усилий. Украинский министр обороны Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, когда война между Украиной и Россией может завершиться, заявил, что сохраняет оптимизм. По его словам, для украинской победы необходимо многое сделать, ведь украинцы хотят одержать победу как можно скорее.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Украина входит в военный февраль . На следующей неделе мы вступаем в февраль, который некоторые называют переломными в этой войне. Чего, вероятно, ожидать Украину в ближайшем будущем на всех фронтах. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так. На 14 февраля анонсирована очередная встреча в формате "Рамштайн" (министры обороны стран НАТО и союзники), которая будет иметь, по мнению эксперта, в частности экономические последствия. По его словам, все идет к тому, что нам предоставят все необходимое вооружение, которое просит наш Генштаб, всю экономическую поддержку, которую просит украинское правительство. Об этом, например, говорит программа экономико-финансовой поддержки Украины со стороны правительств США, Канады, ЕС, международных институций.

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