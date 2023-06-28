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Резников сделал интригующее заявление о прорыве фронта

Алексей Резников заявил, что главные события на фронте еще впереди, но они скоро произойдут

сегодня, 11:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Освобождение целого ряда сел, находившихся под российской оккупацией, в последние недели, не было "главным событием" в запланированном Киевом контрнаступлении. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова "Financial Times".

Резников сделал интригующее заявление о прорыве фронта

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Когда это произойдет, вы все это увидите… Все все увидят", — сказал Резников.


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Министр также призвал общественность не придавать большого значения новостям в СМИ о том, что украинская армия не может возможности продвигаться оперативно, потому как россияне имеют хорошие укрепления, ведь тщательно подготовились к обороне своих позиций.

По словам Резникова, основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Глава Минобороны также высказал мнение, что мятеж, который пережила на прошедших выходных Россия, продемонстрировал фундаментальную слабость режима президента Владимира Путина, но предостерег от того, чтобы делать ставку на дальнейшие "мятежи и беспорядки" ради успеха на поле боя.

Резников, выразил надежду на то, что беспорядки в Москве побудят западные столицы еще больше увеличить поставки оружия для помощи Украине, ведь украинская армия продолжает наносить тяжелые потери стране-агрессору на поле боя.

Отметим, активные контрнаступательные операции ВСУ начались в начале июня. На юге за это время удалось освободить уже 130 кв. км территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что продвижение украинских войск проходит медленнее, чем планировал Киев и его союзники, но на то есть объективные причины – россияне более, чем за полугодие создали мощную оборону. Он также отметил, что пока сложно сказать, ослабил ли как-то российскую оборону однодневный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Что на данный момент можно сказать о состоянии российско-украинской войны, в том числе после пригожинского бунта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.ft.com/content/a3df689a-74c2-4dec-8736-8e6eef311b43
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