Резников сделал интригующее заявление о прорыве фронта

Освобождение целого ряда сел, находившихся под российской оккупацией, в последние недели, не было "главным событием" в запланированном Киевом контрнаступлении. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова "Financial Times".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

"Когда это произойдет, вы все это увидите… Все все увидят", — сказал Резников.

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Министр также призвал общественность не придавать большого значения новостям в СМИ о том, что украинская армия не может возможности продвигаться оперативно, потому как россияне имеют хорошие укрепления, ведь тщательно подготовились к обороне своих позиций.

По словам Резникова, основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Глава Минобороны также высказал мнение, что мятеж, который пережила на прошедших выходных Россия, продемонстрировал фундаментальную слабость режима президента Владимира Путина, но предостерег от того, чтобы делать ставку на дальнейшие "мятежи и беспорядки" ради успеха на поле боя.

Резников, выразил надежду на то, что беспорядки в Москве побудят западные столицы еще больше увеличить поставки оружия для помощи Украине, ведь украинская армия продолжает наносить тяжелые потери стране-агрессору на поле боя.

Отметим, активные контрнаступательные операции ВСУ начались в начале июня. На юге за это время удалось освободить уже 130 кв. км территории.

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