Резников рассказал, сколько в Украине будет танковых батальонов с Leopard

В ВСУ планируют сформировать как минимум два танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников после переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Танки. Фото из открытых источников

"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", — заявил Резников.

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Глава оборонного ведомства высказал надежду, что танки Leopard 2 в Украину прибудут еще до апреля. Но главный вопрос поставок тяжелого вооружения напрямую зависит от сроков подготовки украинских экипажей.

Стоит отметить, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что восемь стран сотрудничают в вопросе предоставления Украине танков Leopard. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президенты США и Украины оба довольны визитом и его можно назвать победой и четким сигналом для путинского режима. Такой комментарий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал вскоре после встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.



