Резников рассказал, почему в Украине продолжается мобилизация - будет ли она ускорятся

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине продолжается проведение общей мобилизации, потому как план, установленный еще в феврале не выполнен, а в идеале он должен быть даже перевыполнен. Сегодня ВСУ комплектуются людьми, которых, прежде всего, надо научить и потратить на это дополнительное время. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Delfi", цитируя заявление министра обороны Алексея Резникова.
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
Министр считает, что усиливать мобилизацию в Украине пока нет необходимости. Набор в армию продолжается, нет необходимости его ускорять.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Алексей Резников подчеркнул, что на сегодняшний день наш Генштаб справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках. Однако есть другой момент – живую силу надо вооружить и лучше современным оружием.
Резников добавил, что сейчас наши войска комплектуются людьми, которых нужно научить. Особенно важное значение придается подготовке тех подразделений, которые будут участвовать в контрнаступлении.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Минобороны Украины намекнули – вскоре могут повторить затопление "Москвы".
Также издание "Комментарии" сообщало — готовятся ли оккупанты переходить к обороне – почему они уже в ловушке ВСУ.
Обсуждения
Новости
Бог
сегодня, 11:05
Все что взяли укропитеки у пшеков-тупой гонор,хвастовство,неумение мыслить стратегически.