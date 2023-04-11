Резников рассказал, почему в Украине продолжается мобилизация - будет ли она ускорятся

В Украине продолжается проведение общей мобилизации, потому как план, установленный еще в феврале не выполнен, а в идеале он должен быть даже перевыполнен. Сегодня ВСУ комплектуются людьми, которых, прежде всего, надо научить и потратить на это дополнительное время. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Delfi", цитируя заявление министра обороны Алексея Резникова.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр считает, что усиливать мобилизацию в Украине пока нет необходимости. Набор в армию продолжается, нет необходимости его ускорять.

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Алексей Резников подчеркнул, что на сегодняшний день наш Генштаб справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках. Однако есть другой момент – живую силу надо вооружить и лучше современным оружием.

"Не менее важно и обучение людей, их подготовка. В начале основной, наибольший удар приняла и выдержала регулярная армия. Люди, которые уже служили в армии и имели соответствующий опыт. К ним присоединились ветераны начала русско-украинской войны, служившие и воевавшие с 2014 года. Таким образом, первым волнам вторжения противостояли, прежде всего, те, кто уже служил и воевал", – рассказал глава Минобороны.

Резников добавил, что сейчас наши войска комплектуются людьми, которых нужно научить. Особенно важное значение придается подготовке тех подразделений, которые будут участвовать в контрнаступлении.

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