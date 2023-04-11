Готовятся ли оккупанты переходить к обороне – почему они уже в ловушке ВСУ

Пока звучат анонсы о приближающемся контрнаступлении ВСУ, военные эксперты и специалисты обращают внимание на тот факт, что одна из фаз контрнаступления украинской армии уже началась. О чем идет речь и, почему оккупанты уже готовятся переходить к обороне? В этом вопросе издание "Комментарии" разбиралось, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Украинские защитники активно уничтожают базы и склады с боеприпасами российских войск

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "ТСН" отметил, что пока что нельзя сказать, что уже прослеживается начало контрнаступления ВСУ, но украинские защитник, что называется, подготавливают почву. ВСУ уничтожают базы и склады с боеприпасами российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Наше контрнаступление вообще не заканчивалось на самом деле. Оно как началось в марте 2022 года, так и продолжается. Контрнаступление, а именно операция по освобождению наших территорий согласно границам 1991 года, отличается тем, что оно имеет различные фазы интенсификации, активных действий и так далее", – отметил эксперт.

Он добавил, что элементом контрнаступления украинских войск также являются удары по складам россиян в оккупированном Мелитополе, Крыму и Донецке.

Российские войска пытаются каким-то образом эту ситуацию исправлять, отсюда появилась и Марьинка как дополнительное направление

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ обратил внимание, что интенсивность атак российских войск с каждым днем снижается и есть основания говорить, что вскоре россияне могут перейти к глухой обороне, чтобы удержать ранее захваченные территории.

"Ну и, собственно, ресурс исчерпывается, заканчивается наступательный потенциал, который российские войска готовили к этому наступлению. Далее они будут переходить в оборону, к чему они интенсивно готовятся с начала апреля", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Прогнозируя дальнейшее развитие событий на фронте, эксперт отметил, что Бахмут уже стал ловушкой для оккупантов, хотя сами захватчики готовили там ловушку для ВСУ. В то же время Украина выполняет колоссальную задачу – с одной стороны сдерживает наступление врага, а с другой стороны – сохраняет резервы, которые понадобятся в будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия истерит в предвкушении контрнаступления ВСУ – к чему это может привести.



