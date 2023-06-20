Резников рассказал, когда Украина получит истребители F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что у Украины есть все шансы получить американские истребители F-16 в 2024 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Резников заявил, что после тестирования украинских пилотов в США срок их обучения сократился до шести месяцев из предложенных ранее 18. Однако министр обороны считает, что украинские летчики способны учиться еще быстрее и указывает дату в четыре месяца.

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"Я считаю, что наши опытные пилоты полетят быстрее. Я имею в виду не просто полетят, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично", — говорит Резников.

Резников привел пример, что украинские военные не впервые заканчивают учение скорее ожидаемого. Ранее это происходило с системами ПВО Patriot и САУ Сrab. На основе этого глава Минобороны сделал прогноз, что Украина получит F-16 в начале 2024 года.

"Это было мое желание Санте. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 все-таки взлетел", – сказал Алексей Резников.

Вместе с тем, Резников отмечает, что кроме пилотов, для американских самолетов нужны техники, инженеры и другой обслуживающий персонал, обучение которых длится более четырех месяцев. Также Украина должна готовить соответствующую инфраструктуру для F-16, в частности, это касается аэродромов и укрытий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Резникова, заявившего, что Украина откажется от истребителей F-16 в контрнаступлении.

Также "Комментарии" писали, что погоня истребителей окончилась катастрофой.