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Резников рассказал, какая страна больше всего помогла военной техникой, хоть и не есть членом НАТО

Киеву сейчас нуждается в расширении танковой коалиции

сегодня, 11:25
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Автор:

Кравцев Сергей

В первые месяцы полномасштабного вторжения Австралия была крупнейшим "донатором" оружия для Украины среди стран, которые не есть членами НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter рассказал министр обороны Алексей Резников.

Резников рассказал, какая страна больше всего помогла военной техникой, хоть и не есть членом НАТО

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что бронеавтомобили "Bushmasters были невероятными в реальных боевых операциях".


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Однако Резников отметил, что война еще не завершена и Киев нуждается в новой помощи. В частности, он призвал Австралию присоединиться к танковой коалиции, а также попросил об еще одном виде бронетранспортеров.                                                                                     

"Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Они могли оказаться неоценимой для наших войск во время контрнаступления", — написал Алексей Резников.

Читайте также на портале "Комментарии" - оккупационные "власти" убегают из Херсонщины: почему стараются объехать Крымский мост.

Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко предложил Казахстану стать частью Союзного государства (в данный момент это РФ+РБ), чтобы "ядерное оружие было у всех". Соответствующее заявление сделано после того, как казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаева раскритиковал Минск и Москву за создание "единого государства". О чем говорят заявления Лукашенко и Токаева? К чему могут привести игры РФ, намеренной переместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в РБ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1662944820132708353?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1662944820132708353%7Ctwgr%5E620b333c686be35b2a3245449bf94831a128e06c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fworld%2Fcountries%2
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