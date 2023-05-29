Резников рассказал, какая страна больше всего помогла военной техникой, хоть и не есть членом НАТО

В первые месяцы полномасштабного вторжения Австралия была крупнейшим "донатором" оружия для Украины среди стран, которые не есть членами НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter рассказал министр обороны Алексей Резников.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны отметил, что бронеавтомобили "Bushmasters были невероятными в реальных боевых операциях".

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Однако Резников отметил, что война еще не завершена и Киев нуждается в новой помощи. В частности, он призвал Австралию присоединиться к танковой коалиции, а также попросил об еще одном виде бронетранспортеров.

"Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Они могли оказаться неоценимой для наших войск во время контрнаступления", — написал Алексей Резников.

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Также издание "Комментарии" сообщало – самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко предложил Казахстану стать частью Союзного государства (в данный момент это РФ+РБ), чтобы "ядерное оружие было у всех". Соответствующее заявление сделано после того, как казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаева раскритиковал Минск и Москву за создание "единого государства". О чем говорят заявления Лукашенко и Токаева? К чему могут привести игры РФ, намеренной переместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в РБ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



