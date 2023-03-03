Резников прокомментировал потери оккупантов и ВСУ под Бахмутом

Российские захватнические войска продолжают свое наступление у Бахмута. При этом оккупанты несут огромные потери. Как передает издание "Комментарии", министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Bild заявил, что город держит оборону уже практически полгода.

Алексей Резников. Фото: УНИАН

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"Россияне начали это медленное наступление шесть месяцев назад, и мы его держим шесть месяцев. Потери россиян составляют около 500 убитых и раненых ежедневно", — заявил Резников.

Журналист немецкого издания сразу же спросил главу Минобороны, сколько теряет украинская армия в день, в частности во время обороны Бахмута. Однако Резников уклонился от прямого ответа.

"Я не буду вам говорить об украинских потерях. Идет война, есть потери, есть погибшие и раненые, но это значительно меньше, чем потери россиян. Есть разница между украинцами и россиянами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо. Для нас дорогая жизнь отдельного бойца, поэтому мы пытаемся спасти его жизнь", — добавил министр.

Кроме этого Резников заявил, что он оптимистично рассматривает завершение войны в 2023-м году. Речь в этом случае идет именно о финале на поле боя.

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