Резников прокомментировал потери оккупантов и ВСУ под Бахмутом

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска продолжают свое наступление у Бахмута. При этом оккупанты несут огромные потери. Как передает издание "Комментарии", министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Bild заявил, что город держит оборону уже практически полгода.
Алексей Резников. Фото: УНИАН
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Журналист немецкого издания сразу же спросил главу Минобороны, сколько теряет украинская армия в день, в частности во время обороны Бахмута. Однако Резников уклонился от прямого ответа.
Кроме этого Резников заявил, что он оптимистично рассматривает завершение войны в 2023-м году. Речь в этом случае идет именно о финале на поле боя.
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