Резников предупредил, что контрнаступление в Харьковской области – это только начало

Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил контрнаступление ВСУ в Харьковской области со снежным шаром, который "катится вниз по склону". Как передает портал "Комментарии", такое мнение Резников высказал в интервью "Financial Times".

Алексей Резников. Фото: GETTY IMAGES

Министр обратил внимание на то, что после того, как украинские воины освободили большую часть территории на востоке Украины, появляется новая задача – нужно не только помогать возобновлять нормальную жизнь на этих территория. Но и уметь защитить их от новых атак россиян, которые точно будут.

При этом Резников признался, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось". Но впереди украинскую армию ждет большая работа по удержании освобожденных территорий, нужно провести зачистку и полную деоккупацию.

По словам Алексея Резникова, наступательная операция в Харьковской области забрала много сил у украинских защитников, но в этой атаке очень сильно нуждалось украинское общество, потому что оно показало, что Украина способна победить Россию.

Глава Минобороны отметил, что "украинский блицкриг" как "катящийся вниз по склону снеговой шар" стал крупнейшей неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

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