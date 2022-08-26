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Резников предлагает, чтобы госслужащие проходили военную подготовку

Резников считает, что такие требования должны распространяться на работу на государственной службе и в судах

сегодня, 00:07
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников выступил с новым заявлением о введении военной подготовки для людей, которые собираются баллотироваться на выборные должности, в том числе, и в парламент. Об этом министр обороны написал в своей статье на сайте издания "Украинская правда".

Резников предлагает, чтобы госслужащие проходили военную подготовку

Алексей Резников (фото из открытых источников)

По мнению Резникова, военная подготовка должна являться обязательным требованием для всех, кто стремится работать на государственных должностях.

"Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.", — считает Резников.

Министр обороны считает, что все сферы в Украине следует проанализировать через призму необходимости быть готовым к обороне.

"Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь "милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны и России и Северной Корее с другой имеют принципиальные отличия. Важно не потерять суть", — отметил чиновник.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Резников назвал ошибку 2008 года , не совершив которую мир мог не допустить войны в Украине. Войны ни в Грузии, ни в Украине не было бы, если бы страны НАТО не проявили слабости в 2008 году и дали согласие на принятие Украины в Североатлантический Альянс. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Военному телевидению. Министр также считает, что к войне в Украине привела доверчивость самих украинцев, которые искренне верили в дружбу со своим восточным соседом и никогда не могли подумать о том, что РФ решится на открытую войну.




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Источник: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/08/25/7364711/
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