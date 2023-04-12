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Резников ответил, есть ли военные НАТО в Украине

В слитых секретных материалах утверждается, что военные НАТО находятся на территории Украины.

сегодня, 17:15
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Автор:

Slava Kot

Секретные материалы, попавшие в сеть, утверждают, что военные специальных сил нескольких стран НАТО находились в Украине. На такие заявления отреагировал Министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Корреспондент".

Резников ответил, есть ли военные НАТО в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото из открытых источников

В слитых документах говорилось, что в феврале и марте 2023 года в Украине находились несколько десятков военных НАТО, в том числе 50 британцев, 17 литовцев, 15 французов, 14 американцев и один нидерландец. Однако где именно находились военные специального назначения в Украине не сообщается.


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На сообщение о присутствии военных из стран НАТО отреагировал отрицавший эту информацию министр обороны Украины Алексей Резников.

"Присутствие военных НАТО — это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил", — сказал Резников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Минобороны Алексей Резников говорил о важности боеприпасов для Украины. Однако в СМИ попала информация, что Франция блокирует решение ЕС послать боеприпасы в Украину на два миллиарда евро. По информации некоторых чиновников, по таким действиям могут присутствовать интересы оборонных компаний.

Также "Комментарии" писали, что Сербия отреагировала на слив информации о поставках оружия в Украину. Министр обороны балканской страны возразил эти утверждения и добавил, что Сербия продает оружие только странам, не связанным с войной в Украине. В то же время в России озвучили свою версию слива секретных документов.



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Источник: https://ua.korrespondent.net/
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