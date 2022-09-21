logo

BTC/USD

19278.75

ETH/USD

1348.06

LTC/USD

53.71

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Резников отреагировал на намерение Кремля отправить в Украину 300 тысяч резервистов
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников отреагировал на намерение Кремля отправить в Украину 300 тысяч резервистов

Президент РФ Владимир Путин сегодня объявил о частичной мобилизации в России

сегодня, 15:40
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Министр обороны Украины Алексей Резников с иронией отреагировал на решение Кремля мобилизовать 300 тыс. резервистов на войну против Украины. Как передает издание "Комментарии", в Twitter Резников написал, что автомобильный завод "Москвич" планирует за год произвести 300 тыс. машин.

Резников отреагировал на намерение Кремля отправить в Украину 300 тысяч резервистов

Алексей Резников. Фото: УНИАН

Глава Минобороны отметил, что в Кремле "приняли вызов". И в главном оборонном ведомстве решили отправить на войну в Украине 300 тысяч человек – ровно столько машин собираются склепать на автозаводе. Вряд ли это совпадение. Вероятно, министр решил провести параллель с тем, что в Кремле сразу решили подготовить 300 тысяч авто, которые как обычно россияне получают за погибших на войне родственников. Вот тут Москва сразу решила сыграть на опережение, оформив соответствующий госзаказ.  

"Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получат машины в качестве вознаграждения", — написал Алексей Резников.

Министр добавил, что все это свидетельствует о ценности жизни и поддержке экономики в России.

Читайте также на портале "Комментарии" — на какие решения по России теперь может решиться Запад – почему пока не удается остановить агрессора

Также издание "Комментарии" сообщало – в указе президента рф Владимира Путина о частичной мобилизации не опубликовали седьмой пункт. В Кремле ответили отказом на просьбу раскрыть его подробности. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков.

Ранее "Комментарии" писали - зачем России срочно понадобились "референдумы" в Украине – чего испугались оккупанты.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1572528996675653636?s=20&t=MWAe2rgWxgPgw0TPinWeLg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!