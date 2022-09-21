Резников отреагировал на намерение Кремля отправить в Украину 300 тысяч резервистов

Министр обороны Украины Алексей Резников с иронией отреагировал на решение Кремля мобилизовать 300 тыс. резервистов на войну против Украины. Как передает издание "Комментарии", в Twitter Резников написал, что автомобильный завод "Москвич" планирует за год произвести 300 тыс. машин.

Алексей Резников. Фото: УНИАН

Глава Минобороны отметил, что в Кремле "приняли вызов". И в главном оборонном ведомстве решили отправить на войну в Украине 300 тысяч человек – ровно столько машин собираются склепать на автозаводе. Вряд ли это совпадение. Вероятно, министр решил провести параллель с тем, что в Кремле сразу решили подготовить 300 тысяч авто, которые как обычно россияне получают за погибших на войне родственников. Вот тут Москва сразу решила сыграть на опережение, оформив соответствующий госзаказ.

"Российские солдаты гибнут в войне против Украины. Их родственники получат машины в качестве вознаграждения", — написал Алексей Резников.

Министр добавил, что все это свидетельствует о ценности жизни и поддержке экономики в России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в указе президента рф Владимира Путина о частичной мобилизации не опубликовали седьмой пункт. В Кремле ответили отказом на просьбу раскрыть его подробности. Об этом заявил пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков.

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