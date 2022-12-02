Резников отреагировал на инициативу чехов отключить свет посольству РФ в Праге

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Лиля Воробьева
Глава оборонного ведомства Украины отреагировал на инициативу чехов, предложивших отключить электроэнергию и воду в посольстве РФ в Праге в ответ на массированные обстрелы, приводящие к разрушению энергетической инфраструктуры Украины. Следовательно, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поддерживает такую инициативу.
Алексей Резников (фото из открытых источников)
"Пора террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины. Отличная инициатива от @DarPutinovi выключить электричество и водоснабжение посольства России в Праге", — написал Резников.
Министр обороны Украины сообщил, что эта петиция уже набрала более 10 тысяч голосов. По его словам, это может стать хорошим примером для стран-партнеров Украины в мире.
Известно, что общественная инициатива "Подарок для Путина" в Чехии опубликовала петицию, где предлагает отключить электроэнергию в помещениях, принадлежащих посольству России из-за массированных ракетных атак Украины, приводящих к уничтожению критической инфраструктуры.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Резников заинтриговал заявлением об итогах седьмого "Рамштайна". Министр обороны Украины Алексей Резников очень лаконично и оптимистично прокомментировал итоги седьмого заседания Контактной группы по обороне. Глава оборонного ведомства заявил, что свободный мир с Украиной и так будет, пока украинцы не победят. По его словам, дают повод для оптимизма сразу несколько вещей – это продолжение поддержки и ряда инициатив от наших западных партнеров. Кроме того, Алексей Резников намекнул, что уже ожидая "прекрасных результатов к следующей встрече в Германии".
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