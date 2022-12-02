Резников отреагировал на инициативу чехов отключить свет посольству РФ в Праге

Глава оборонного ведомства Украины отреагировал на инициативу чехов, предложивших отключить электроэнергию и воду в посольстве РФ в Праге в ответ на массированные обстрелы, приводящие к разрушению энергетической инфраструктуры Украины. Следовательно, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поддерживает такую инициативу.

"Пора террористическому государству почувствовать вкус собственных лекарств, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины. Отличная инициатива от @DarPutinovi выключить электричество и водоснабжение посольства России в Праге", — написал Резников.

Министр обороны Украины сообщил, что эта петиция уже набрала более 10 тысяч голосов. По его словам, это может стать хорошим примером для стран-партнеров Украины в мире.

Известно, что общественная инициатива "Подарок для Путина" в Чехии опубликовала петицию, где предлагает отключить электроэнергию в помещениях, принадлежащих посольству России из-за массированных ракетных атак Украины, приводящих к уничтожению критической инфраструктуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Резников заинтриговал заявлением об итогах седьмого "Рамштайна". Министр обороны Украины Алексей Резников очень лаконично и оптимистично прокомментировал итоги седьмого заседания Контактной группы по обороне. Глава оборонного ведомства заявил, что свободный мир с Украиной и так будет, пока украинцы не победят. По его словам, дают повод для оптимизма сразу несколько вещей – это продолжение поддержки и ряда инициатив от наших западных партнеров. Кроме того, Алексей Резников намекнул, что уже ожидая "прекрасных результатов к следующей встрече в Германии".