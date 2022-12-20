Резников назвал причину – почему россияне не "выторгуют" переговоры с Украиной

Россияне не добьются своего, чтобы украинцы испугались из-за риска погрузиться во тьму и холод. Поэтому точно не будет никаких капитуляций, кроме капитуляции Кремля. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Украины отметил, что тактика россиян не поменялась. Они, как и раньше, пытаются путем шантажа и террора заставить украинский народ принять условия агрессора и согласиться на переговоры.

По словам Резникова, планы оккупантов точно будут провалены, Украине не нужны такие переговоры, как сегодня предлагает Кремль. Этот месседж сегодня Киев доносит во все столицы и, в первую очередь, в те страны, которые все еще надеются возобновить переговорный процесс.

"Международные партнеры поверили в нас и хотят быть соавторами нашей победы. Они знают, что впереди очень трудный путь, но они готовы его с нами пройти. Россия стратегически проиграла эту войну", — заявил Резников.

Министр подытожил, что цель Украины остается неизменной – вернуть всю нашу землю, включая Крым и украинский Донбасс – выйти на международно признанные границы Украины в 1991 году.

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