Резников назвал ошибку 2008 года, не совершив которую мир мог не допустить войны в Украине

Войны ни в Грузии, ни в Украине не было бы, если бы страны НАТО не проявили слабость в 2008 году и дали свое согласие на принятие Украины в Североатлантический Альянс. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Военному телевидению.

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Министр также считает, что к войне в Украине привела доверчивость самих украинцев, которые искренне верили в дружбу со своим восточным соседом и никогда подумать не могли на то, что РФ решится на такую открытую войну. Украина слишком много надежд возлагала на Будапештский меморандум и не заботилась о своей армии.

Алексей Резников отметил, что ситуация сегодня непростая, но у Украины есть надежные партнеры, с помощью которым украинцам по силам одержать победу над Россией.

По словам министра, то, что сегодня представляет собой Россия – это "тюрьма для народов", которые по сути нужны Кремлю, как живая сила, для того, чтобы грабить и убивать, что они, как янычары в форме российских военных и успешно делают.

Резников подчеркнул, что сегодня Украина подтверждает свое право на независимость, которую обрела больше 30 лет назад. Украинскому народу приходится платить слишком большую цену, потому что все это время он не заботился о своей армии.

"У нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу", — отметил Резников.

Что касается сроков войны с Россией, то глава Минобороны отметил, что он не будет раскрывать все детали, но при этом анонсировал хорошие новости с фронта уже в этом году.

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