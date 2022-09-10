Резников: мне не стыдно сказать, что я ошибся относительно Путина

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодня ему не стыдно признаться в том, что еще какое-то время ранее он выражал допущение, которое теперь не соответствует действительности. По словам Резникова, он и предположить ранее не могут, что Путин решится так зверски бомбить и стирать с лица земли украинские города. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Минобороны Украины сделал в интервью "РБК-Украина".

Алексей Резников. Фото: пресс-служба Минобороны Украины

Резников отметил, что он никогда не могу себе даже представить, что в России настолько неадекватные люди, что могут себе быть так озлобленны на украинцев за то, что они не вышли радостно с цветами встречать их танки, а начали сопротивляться этому вторжению. Шок россиян был очень большим, ведь они и подумать себе не могли ранее, что в тех регионах, которые они ранее считали пророссийскими им будут давать по зубам. Захватчиков просто поразила русскоязычная часть населения на Востоке Украины – Харьковщина, Волноваха, Мариуполь, где их никто не встречал, как освободителей.

"И я говорю, что я ошибся, потому что я не верил, что они настолько "конченые" в том "оркостане", что они настолько будут недовольны и раздражены, что украинцы, особенно русскоязычная часть населения на Востоке Украины – Харьковщина, Волноваха, Мариуполь – не будут их встречать с цветами, а будут сопротивляться", — отметил Резников.

Министр обороны считает, что такое поведение украинцев вывело из себя россиян и те до сих пор продолжают мстить тому же Харькову, разрушая прекрасный город Градами" и "Смерчами".

Алексей Резников подчеркнул, свое ошибочное допущение о Путине он признает, но теперь на этом закончил.

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