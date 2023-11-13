Рейтинг армий мира по военным расходам: Украина выше Польши, но ниже Германии

Украина увеличила расходы на армию. Фото из открытых источников

Аналитики SIPRI опубликовали рейтинг стран по военным расходам 2022 года. Украина поднялась на 25 позиций и вошла в топ 20 государств мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет SIPRI.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) ежегодно публикует рейтинг армий мира по военным расходам. В 2023 году он представил новый отчет, в котором проведен анализ военных расходов за 2022 год.

Украина в мире занимает 11 строчку по расходам на армию, которые в 2022 году составляли 44 млрд долларов. Эта сумма отвечает за 2% общемирового бюджета на оборону. По сравнению с 2021 годом, Украина увеличила военный бюджет на 640%, что позволило ей подняться с 36 на 11 место.

Согласно отчету SIPRI, наибольшие военные расходы в США – 877 млрд долларов (39% от мировых расходов). Второе место за Китаем – 292 млрд долларов (13%). Тройку лидеров замыкает Россия – 86,4 млрд. долларов (3,9%).

Больше всего среди членов ЕС на собственную армию тратит Германия – 55,8 млрд долларов, однако в целом на европейском континенте наибольший оборонный бюджет имеет Великобритания – 68,5 млрд долларов. Другие союзники Украины расположились по расходам на армию на таких позициях: Франция – 8, Италия – 12, Австралия – 13, Польша – 18.

Просмотреть список стран по военным расходам можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге сильнейших армий мира 2023 года. Украина до 2020 года была вне топ 25 сильнейших армий мира, однако теперь улучшила показатели и является одним из лидеров в Европе.

Также "Комментарии" писали, что в Украине заметили новое современное оружие мирового уровня.