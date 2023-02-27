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Рейтинг армий мира по количеству истребителей. На каком месте Украина

Global Firepower проанализировал 145 стран и опубликовал рейтинг армий мира по количеству истребителей по состоянию на 2023 год.

сегодня, 19:35
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Автор:

Slava Kot

Исследователи Global Firepower каждый год составляют рейтинг армий учитывая разные характеристики. Одним из таких показателей есть количество истребителей на вооружении у каждой страны. Какое место в этом рейтинге заняла Украина? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Global Firepower.

Рейтинг армий мира по количеству истребителей. На каком месте Украина

Американские истребители. Фото из открытых источников

Global Firepower каждый год создает рейтинг сильнейших армий мира, используя 60 характеристик для каждой армии, среди прочего это количество личного состава военных, количество техники, расходы на армию и т.д. Одним из важных показателей есть количество истребителей. При подсчете аналитики военного рейтинга рассматривали наличие следующих типов самолетов: американские F-22, F-15, F-16, F/A-18; Eurofighter Typhoon, российские Су-27, Су-35, МиГ-29, французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen.


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Согласно анализу Global Firepower, многочисленный флот истребителей имеют Соединенные Штаты – 1914 истребителей. Второе место по Китаю – 1199 самолетов, а на третьем оказалась Россия, имеющая 773 истребителя в своем аэрофлоте. В пятерку попали Индия и Северная Корея.

По исследованию Global Firepower Украина заняла 33 место в рейтинге и располагает 69 истребителями. Одни из крупнейших союзников Украины в Европе, такие как Франция, заняла 12 место (226 истребителей), Германия – 19 (134), а Великобритания – 20 (119). Интересно, что из 145 стран, проанализированных исследователями, истребители имеют только 94 армии мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал почему начал войну с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что специально для ВСУ страна Восточной Европы запускает производство снарядов впервые за 35 лет.



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Источник: https://www.globalfirepower.com/aircraft-total-fighters.php
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