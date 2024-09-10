Рейсовый автобус попал под обстрел оккупантов: что известно

Утром оккупационные войска атаковали с БПЛА Понятьевку Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

обстрел автобуса, фото: Херсонская ОВА

В результате сброса взрывчатки с дрона поврежден рейсовый автобус.

Также пострадала находившаяся на улице 61-летняя женщина. У нее – взрывная травма, контузия, обломочные ранения голени и стопы.

Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Вчера оккупанты из артиллерии обстреляли жилой сектор города Никополь в Днепропетровской области. Один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились люди. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Из-под завалов спасатели достали девочку, 2008 г.р. и транспортировали в больницу. К сожалению, потерпевшая скончалась в больнице. Предварительно, в результате обстрела травмирована женщина и двое мужчин.

Еще один коварный обстрел по спасателям российские оккупанты совершили в Донецкой области. Враг прицельно ударил по пожарно-спасательной части в Курахово Покровского района. В результате вражеского удара повреждено здание и техника. К счастью, спасатели не пострадали.

Ужасные фото – по ссылке .

Читайте также: Призыв о помощи полицейским поступил от трех жителей поселка Гродовка, в котором продолжаются боевые действия. Несколько недель назад люди попали под вражеский обстрел и получили ранения разной степени тяжести. У 46-летней женщины – открытая травма головы, проникающее ранение в живот, у 45-летнего мужчины – инфицированная рана бедра, грудная клетка, еще один мужчина, 48 лет – с акубаротравмой. Люди шли более 10 километров, чтобы уйти от обстрелов. Видео – по ссылке.