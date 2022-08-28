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Ресурсы Великобритании для помощи Украине могут закончиться до конца года: что известно

Ресурсы Британии для помощи Украине могут закончиться

сегодня, 20:03
Автор:

Лиля Воробьева
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Финансовый вклад  Великобритании, предназначенный для того, чтобы оказывать военную помощь нашей стране, может завершиться до конца года. Об этом сообщает The Sunday Times.

Ресурсы Великобритании для помощи Украине могут закончиться до конца года: что известно

Помощь Украине от Британии (фото из открытых источников)

По информации анонимного представителя британского Министерства обороны, которую цитирует это издание, "реальность такова, что до конца года финансовый вклад Великобритании в военные действия иссякнет".

По мнению журналистов издания, новый руководитель правительства будет быстро стоять перед проблемой: "следует ли выделять миллиарды фунтов в дополнительную поддержку".

Давая характеристику Лиз Трасс, которую упоминавшееся британское издание называет будущим руководителем правительства Британии, еще ссылаясь на мнения ее соратников, медиа утверждает, что будущая глава правительства относится к РФ еще более жестоко, чем Джонсон. Тем не менее она может быстро столкнуться с непростым выбором, имеющим отношение к финансированию Украины, на общем фоне того, когда "государственные финансы находятся под сильным давлением".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что генерал рассказал, при каких обстоятельствах Путин может добровольно вывести войска из Украины. Чтобы избежать полного разгрома, в Кремле могут принять решение о полном выводе войск. Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. По его словам, такой сценарий развития событий в этой войне вполне может оказаться вполне возможным. Также генерал украинской армии подчеркнул, что Кремль может прибегнуть к такому действию, чтобы на время продлить срок жизни путинского режима.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/six-months-into-the-war-is-britain-suffering-ukraine-fatigue-vdqgkzr6w
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