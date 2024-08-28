Решения примут в течение нескольких часов: командование отреагирует на тяжелую ситуацию на фронте

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Ткачик Олеся
Самая сложная и критическая ситуация на фронте сейчас наблюдается в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении. Украинское военно-политическое руководство прилагает максимум усилий по укреплению обороны на этом участке фронта, принимая все необходимые управленческие и кадровые решения, сообщил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук
Война в Украине
По его словам, наиболее критическая ситуация сложилась в Покровском направлении. При этом он подчеркнул, что россияне объявили о захвате Новогродовки. Впрочем, говорит Братчук, по его данным, эта информация не соответствует действительности. Он утверждает, что десантно-штурмовые подразделения продолжают оборону, нанося урон противнику. Впрочем, добавляет Братчук, возможный уход из Новогродовки, ведь враг прорвался к железной дороге и захватил важный железнодорожный узел, облегчающий ему боевые действия.
Он также отметил, что российские войска пытаются выйти в тыл к Угледару.
Братчук подчеркнул, что украинские военные делают все возможное, чтобы удержать оборону Покровска. По его словам, ситуация, безусловно, критическая, но военно-политическое руководство принимает все необходимые решения, которые, вероятно, будут приняты уже в ближайшие часы. Это позволит усилить оборону и защиту по всему направлению, заявил Братчук.
Он также сообщил, что россияне бросают в бой все свои резервы на Покровском направлении, но терпят большие потери.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики хотят взять Угледар в окружение.
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