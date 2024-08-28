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Решения примут в течение нескольких часов: командование отреагирует на тяжелую ситуацию на фронте

На Покровском направлении сложилась критическая ситуация, однако враг получит противодействие

сегодня, 14:57 comments1673
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Ткачик Олеся

Самая сложная и критическая ситуация на фронте сейчас наблюдается в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении. Украинское военно-политическое руководство прилагает максимум усилий по укреплению обороны на этом участке фронта, принимая все необходимые управленческие и кадровые решения, сообщил в эфире Freedom спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук

Решения примут в течение нескольких часов: командование отреагирует на тяжелую ситуацию на фронте

Война в Украине

По его словам, наиболее критическая ситуация сложилась в Покровском направлении. При этом он подчеркнул, что россияне объявили о захвате Новогродовки. Впрочем, говорит Братчук, по его данным, эта информация не соответствует действительности. Он утверждает, что десантно-штурмовые подразделения продолжают оборону, нанося урон противнику. Впрочем, добавляет Братчук, возможный уход из Новогродовки, ведь враг прорвался к железной дороге и захватил важный железнодорожный узел, облегчающий ему боевые действия.

Он также отметил, что российские войска пытаются выйти в тыл к Угледару.

“Угледар остается крепостью и на протяжении более 2,5 лет ее удается удерживать. Более того, мы помним и знаем, как в начале полномасштабного вторжения РФ, не только на протяжении всего этого периода, именно на Угледарском направлении враг ничего не смог сделать, и нес просто сокрушительные потери. Сегодня кафир пытается атаковать населенный пункт Водяное и именно через него выйти, в частности, в тыл к Угледару”, — отметил спикер.

Братчук подчеркнул, что украинские военные делают все возможное, чтобы удержать оборону Покровска. По его словам, ситуация, безусловно, критическая, но военно-политическое руководство принимает все необходимые решения, которые, вероятно, будут приняты уже в ближайшие часы. Это позволит усилить оборону и защиту по всему направлению, заявил Братчук.

Он также сообщил, что россияне бросают в бой все свои резервы на Покровском направлении, но терпят большие потери.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики хотят взять Угледар в окружение.




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Источник: https://uatv.ua/uk/sytuatsiya-skladna-ale-uhvalyuyutsya-vsi-neobhidni-rishennya-bratchuk-pro-pokrovskyj-napryamok/
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