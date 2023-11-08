Решение ВЛК о пригодности к мобилизации можно обжаловать: названы два варианта

Военнослужащий может обжаловать решение ВЛК, если результаты военно-врачебной комиссии не соответствуют состоянию его реального здоровья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минздрав Украины.



Решение ВЛК можно оспорить. Фото из открытых источников

Согласно данным Минздрава, существуют два пути обжалования решения ВЛК о пригодности к мобилизации. Один происходит через суд, в то время как другой в досудебном порядке.

Для досудебного варианта обжалования результатов военно-врачебной комиссии необходимо написать жалобу, что военный не согласен с выводами ВЛК о пригодности к мобилизации и отметить необходимость пересмотреть это решение высшим ВЛК. К этой жалобе нужно приложить копию военного билета, неудовлетворительное для военнослужащего решение ВЛК и соответствующие медицинские документы о состоянии здоровья. После этого комиссия может отправить военного на повторную проверку медицинского осмотра.

Если жалоба в досудебном порядке не смогла удовлетворить военного, тогда можно обратиться в суд. Одним из вариантов решения суда будет провести дополнительный медосмотр военнослужащего, если ВЛК отказывается осуществлять его в досудебном порядке.

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