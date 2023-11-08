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Решение ВЛК о пригодности к мобилизации можно обжаловать: названы два варианта

Минздрав обнародовал схему обжалования результатов от военно-врачебной комиссии.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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Военнослужащий может обжаловать решение ВЛК, если результаты военно-врачебной комиссии не соответствуют состоянию его реального здоровья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минздрав Украины.

Решение ВЛК о пригодности к мобилизации можно обжаловать: названы два варианта

Решение ВЛК можно оспорить. Фото из открытых источников

Согласно данным Минздрава, существуют два пути обжалования решения ВЛК о пригодности к мобилизации. Один происходит через суд, в то время как другой в досудебном порядке.


Для досудебного варианта обжалования результатов военно-врачебной комиссии необходимо написать жалобу, что военный не согласен с выводами ВЛК о пригодности к мобилизации и отметить необходимость пересмотреть это решение высшим ВЛК. К этой жалобе нужно приложить копию военного билета, неудовлетворительное для военнослужащего решение ВЛК и соответствующие медицинские документы о состоянии здоровья. После этого комиссия может отправить военного на повторную проверку медицинского осмотра.

Если жалоба в досудебном порядке не смогла удовлетворить военного, тогда можно обратиться в суд. Одним из вариантов решения суда будет провести дополнительный медосмотр военнослужащего, если ВЛК отказывается осуществлять его в досудебном порядке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде рассказали, когда будет принят законопроект об отмене отсрочки для студентов. Таким образом, студентов старше 30 лет смогут мобилизовать в армию.

Также "Комментарии" писали, какой штраф можно получить за уклонение от мобилизации и как при каких условиях его можно избежать. По словам адвоката, уклонение от первой повестки грозит штрафом до 3400 грн, тогда как избегание второй — 5200. Однако впоследствии такой человек может предстать перед уголовной ответственностью.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/rishennja-vijskovo-likarskoi-komisii-mozhna-oskarzhiti-jak-ce-zrobiti
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