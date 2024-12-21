Решение о снижении мобилизационного возраста откладывать больше не будут: что говорят в Раде

Слова советника комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития в эфире одного из телеканалов о том, что в 2025 году произойдет снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет вызвали активно обсуждение в соцсетях. Вместе с тем нардеп Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" отметил, что заявления о якобы снижении мобилизационного возраста, которые звучат от разных источников на самом деле не могут быть правдивы.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий напомнил, что президент Владимир Зеленский уже отмечал, что на сегодняшний день вопрос о снижении мобилизационного возраста не стоит.

"В войне, которую сейчас ведет Россия против нас, победить увеличением численности — это абсурд. Мы должны понимать, что только с помощью современных образцов вооружения, которые смогут нанести тот урон, который будет неприемлем для РФ, война может быть завершена", — пояснил Вениславский.

Нардеп, комментируя сроки, которые назвал Волянский, обратил внимание на то, что сейчас отсутствуют какие-либо законодательные инициативы о снижении мобилизационного возраста.

"Даже, если они появятся в какой-то голове, то с точки зрения процедур, это достаточно длительный процесс", – пояснил политик.

Федор Вениславский считает, что набрать голоса в парламенте за снижение мобилизационного возраста "вряд ли" кому-то удастся. Он заверил, что дискуссий о снижении мобилизационного возраста нет и среди членов оборонного комитета.

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