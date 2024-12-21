Решение о снижении мобилизационного возраста откладывать больше не будут: что говорят в Раде

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Кравцев Сергей
Слова советника комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития в эфире одного из телеканалов о том, что в 2025 году произойдет снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет вызвали активно обсуждение в соцсетях. Вместе с тем нардеп Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" отметил, что заявления о якобы снижении мобилизационного возраста, которые звучат от разных источников на самом деле не могут быть правдивы.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Парламентарий напомнил, что президент Владимир Зеленский уже отмечал, что на сегодняшний день вопрос о снижении мобилизационного возраста не стоит.
Нардеп, комментируя сроки, которые назвал Волянский, обратил внимание на то, что сейчас отсутствуют какие-либо законодательные инициативы о снижении мобилизационного возраста.
Федор Вениславский считает, что набрать голоса в парламенте за снижение мобилизационного возраста "вряд ли" кому-то удастся. Он заверил, что дискуссий о снижении мобилизационного возраста нет и среди членов оборонного комитета.
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