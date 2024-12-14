Нужно ли Украине соглашаться на снижение мобилизационного возраста: какие будут последствия

С подачи западных партнеров в Украину не перестает обсуждаться тема возможного снижения мобилизационного возраста. Может быть почему в этом смысл? Может ли Украина рассмотреть идею мобилизации 18-летних? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В предложении США определенная логика есть

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона отметил, что в предложении США снизить мобилизационный возраст в Украине и привлекать молодых людей с 18 лет до овладения новейшей техникой, вооружение есть смысл. Таким образом, Пентагон и наши союзники из США настоятельно рекомендуют нам снизить возраст для того, чтобы человек более целесообразно использовался в армии.

При этом эксперт добавил, что начинал военную службу, когда ему было 17 лет – с военного училища.

"Но как бы то ни было, в 26 лет я перешел в другую возрастную группу по физической подготовке. И это так же принимается во внимание, потому что все же молодой человек имеет больше энергии, больше выносливости, закаленности и подготовки. Так считается в среднем, но медицина говорит немного по другому. Именно исходя из этой логики, для овладения новой техникой и новейшими видами вооружения и оборудования нам предлагается. привлекать более молодых людей с осознанием того, что война продлится более долгое время", — отметил Грабский.

По его словам, в этом есть определенная логика, потому что молодой человек, получив соответствующие знания и навыки, может стать инструктором по-прежнему готовить других людей.

"Этот процесс хлопотный и не может быть сокращен до одного месяца. И несмотря на то, что мы выступаем категорически против такой тотальной мобилизации всего молодого поколения, ведь нам нужны специалисты и в тылу, в других сферах деятельности, рассматривается вопрос повышенной мотивации идущих людей. в армию и в этом есть определенный смысл", — добавил эксперт.

При этом подчеркнул, что для него, как военного, человек, который раньше присоединился к войску, может быть более качественно использован в нем, получив больше знаний.

18-летними ребятами мы не сможем поддержать нашу боеспособность

Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "Киев24" отметил, что Украине нужно расширять технологические и технические возможности своей армии, а не соглашаться на инициативу США о снижении возрастного предела для призыва в армию.

Он подчеркнул, что 18-летними ребятами Украина не поддержит боеспособность наших сил.

"18-летними ребятами мы не сможем поддержать нашу боеспособность. Потому что лучший возраст – это 25-35 лет, это как раз физический расцвет человека. Все что потом – это хронические заболевания, это другие физические пороки. То есть это как в спорте. Мы должны к военным относиться как к спортсменам. И если мы говорим о штурмовом подразделении, то это 25-35 лет. 18-25 лет – это еще не то физическое состояние, когда они могут выполнять свои функции", – пояснил Коваленко.

Он отметил, что американцы сейчас говорят о необходимости снизить возраст призыва, но молчат об обеспечении этих новых сил техникой, понимая, что в условиях полномасштабной войны военно-промышленный комплекс Украины не в состоянии обеспечить эти потребности.

По мнению эксперта, Украине нельзя соглашаться на снижение мобилизационного возраста, а нужно пытаться убедить новоизбранного президента США Дональда Трампа в "силовом варианте" решения вопроса – "т.е. предоставить Украине все то, что не давал Джозеф Байден".

Читайте на портале "Комментарии" — после США ЕС также призывает Киев снизить мобилизационный возраст: в Кабмине ответили.



