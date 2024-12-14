Нужно ли Украине соглашаться на снижение мобилизационного возраста: какие будут последствия

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Кравцев Сергей
С подачи западных партнеров в Украину не перестает обсуждаться тема возможного снижения мобилизационного возраста. Может быть почему в этом смысл? Может ли Украина рассмотреть идею мобилизации 18-летних? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире телемарафона отметил, что в предложении США снизить мобилизационный возраст в Украине и привлекать молодых людей с 18 лет до овладения новейшей техникой, вооружение есть смысл. Таким образом, Пентагон и наши союзники из США настоятельно рекомендуют нам снизить возраст для того, чтобы человек более целесообразно использовался в армии.
При этом эксперт добавил, что начинал военную службу, когда ему было 17 лет – с военного училища.
По его словам, в этом есть определенная логика, потому что молодой человек, получив соответствующие знания и навыки, может стать инструктором по-прежнему готовить других людей.
При этом подчеркнул, что для него, как военного, человек, который раньше присоединился к войску, может быть более качественно использован в нем, получив больше знаний.
Украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "Киев24" отметил, что Украине нужно расширять технологические и технические возможности своей армии, а не соглашаться на инициативу США о снижении возрастного предела для призыва в армию.
Он подчеркнул, что 18-летними ребятами Украина не поддержит боеспособность наших сил.
Он отметил, что американцы сейчас говорят о необходимости снизить возраст призыва, но молчат об обеспечении этих новых сил техникой, понимая, что в условиях полномасштабной войны военно-промышленный комплекс Украины не в состоянии обеспечить эти потребности.
По мнению эксперта, Украине нельзя соглашаться на снижение мобилизационного возраста, а нужно пытаться убедить новоизбранного президента США Дональда Трампа в "силовом варианте" решения вопроса – "т.е. предоставить Украине все то, что не давал Джозеф Байден".
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