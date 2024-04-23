Рекрутинг набирает обороты: командующий Нацгвардией ответил, есть ли шанс отказаться от мобилизации

Рекрутинг в перспективе способен заменить мобилизацию, но не сейчас. Пока украинской армии нужно больше людей в первую очередь, чтобы дать возможность провести ротацию тех подразделений, которые устали быть на самом "передке", сдерживая врага. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий НГУ Александр Пивненко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Командующий отметил, что сейчас как раз ротация происходит за счет внутренних перемещений и рекрутинга. И есть очень неплохие истории по рекрутингу в бригадах наступления, но сейчас без мобилизации никак.

"Это должно происходить параллельно. Система не может быстро перестроиться. Думаю, через несколько месяцев мы увидим увеличение количества людей, желающих приходить в армию. К сожалению, с информационными спецоперациями противник тоже работает постоянно. Этот негатив дает свой результат, люди просто боятся идти" в армию Они думают, что уже завтра их без подготовки бросят куда-то на сложное Авдеевское направление, и они там погибнут", — отметил командующий.

Он уверен, что страна должна перейти на военные рельсы и это уже происходит.

По мнению Александра Пивненко, нужно все полностью менять. Во всей системе. Каждый должен понимать, что от него зависит, сохранится эта страна или нет. У каждого должно быть направление, где он сможет помочь военным и обороне. Война будет продолжена. Тем или иным способом.

"Пока мы не отобьем у россиян желание лезть на нашу территорию, ничего не кончится. Чтобы отбиваться от них, нужны силы. Требуется подготовка. Нужно, чтобы люди понимали: в мобилизации ничего страшного нет – тебя научат, посмотрят на твои навыки и дадут тебе направление работы", – добавил Пивненко.

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