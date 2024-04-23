Рекрутинг набирает обороты: командующий Нацгвардией ответил, есть ли шанс отказаться от мобилизации

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Кравцев Сергей
Рекрутинг в перспективе способен заменить мобилизацию, но не сейчас. Пока украинской армии нужно больше людей в первую очередь, чтобы дать возможность провести ротацию тех подразделений, которые устали быть на самом "передке", сдерживая врага. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий НГУ Александр Пивненко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Командующий отметил, что сейчас как раз ротация происходит за счет внутренних перемещений и рекрутинга. И есть очень неплохие истории по рекрутингу в бригадах наступления, но сейчас без мобилизации никак.
Он уверен, что страна должна перейти на военные рельсы и это уже происходит.
По мнению Александра Пивненко, нужно все полностью менять. Во всей системе. Каждый должен понимать, что от него зависит, сохранится эта страна или нет. У каждого должно быть направление, где он сможет помочь военным и обороне. Война будет продолжена. Тем или иным способом.
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