Рекрутер назвал профессии, которые помогут избежать отправки на фронт

Как рассказал в эфире телемарафона Артур Михно, в Украине 35 000 грн. в месяц, а именно такую сумму обсуждают, как возможность не идти на фронт, получают мужчины, работающие на менеджерских должностях, как руководители отделов или директора. Кроме того, достаточно, чтобы получить бронь от мобилизации, зарабатывают региональные менеджеры и продавцы-консультанты, работающие в business-to-business формате.

Где зарабатывают достаточно, чтобы избежать мобилизации

Однако, по словам Артура Михно, есть и рабочие специальности, позволяющие получить заветные 35 000 грн. на месяц. Как отмечает эксперт, столько могут заработать тонировщики, автомаляры, арматурщики и даже укладчики плитки.

Кроме того, добавил эксперт, к наиболее высокооплачиваемым специальностям относится вся отрасль IT, хотя количество вакансий здесь существенно сократилось.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у правительства есть идея расширить идею бронирования от мобилизации. В частности, обсуждается возможность разрешить не идти на фронт людям, зарабатывающим в месяц от 35 000 гривен. Такую идею назвал "социальным дарвинизмом" нардеп Алексей Гончаренко. При этом нардеп Дмитрий Наталуха подчеркнул, что схема "откупа" разработана не для того, чтобы помочь кому-то избежать мобилизации на фронт. Ее ключевая задача – создание как можно большего количества финансовых ресурсов, чтобы иметь возможность провести эту самую мобилизацию.

Кроме того, как подчеркивают западные издания, идею "откупа" от мобилизации критикуют в украинском обществе, ведь она очень противоречива.

Как известно, она категорически не нравится военным. По их словам, логика власти, очевидно, состоит в том, что воевать должны бедные.