Ноябрь стал для российской армии месяцем, когда действительность войны совсем догнала кремлевскую пропаганду. Несмотря на локальные продвижения кафиров на отдельных участках фронта, цена каждого километра оказалась настолько высокой, что эксперты уже говорят о катастрофическом уровне истощения российской группировки. Армия РФ все больше напоминает не механизированную армию XXI века, а голую пехоту, брошенный под украинскую артиллерию человеческий ресурс — без бронетехники, без резервов и без шансов на восстановление упущенных возможностей.

Ноябрьские потери РФ: рекорд «двухсотых» и деградация техники

О рекордных потерях в ноябре сообщает военный аналитик Александр Коваленко в комментарии OBOZ.UA. По его данным, общие потери российских войск за месяц составили 31 190 человек , из них более 20 тысяч — безвозвратные . Это означает, что 65% потерь — погибшие , и такой процент смертности чрезвычайный даже по меркам масштабных конфликтов прошлого века. Аналитик отмечает: причина — в тактике, которую РФ вынуждена использовать из-за истощения техники. Штурмы все чаще производятся силами пехоты или легких передвижных групп, а не бронетехникой, которую Россия банально потеряла и не способна производить в нужных объемах.

Отказ от танковых и механизированных наступательных действий дорого стоит оккупантам. В ноябре россияне потеряли еще 71 танк , но не потому, что пытались их беречь, а потому что использовать просто нечего. То же касается боевых бронированных машин — они уничтожены еще 157 единиц , и эти потери не компенсируются производством. Коваленко подчеркивает: Россия уже не сможет вернуться к масштабным танковым операциям, потому что технический ресурс армии истощен до критического предела. Фактически страна, которая имела один из самых больших танковых парков мира, ныне вынуждена воевать мотоциклами, баги и легковыми автомобилями.

На фоне этого выглядит парадоксально, что РФ в ноябре все же смогла продвинуться вперед на 482 км² , больше всего на Гуляйпольском направлении. Но цена этого продвижения показательна: 64 тела на один квадратный километр . По словам аналитика, еще никогда российское командование не платило так дорого за так мало.

Не лучше ситуация в артиллерии. Ноябрь продемонстрировал самые низкие потери ствольных систем с конца 2023 года, но причина этого не эффективность РФ, а то, что пушки просто заканчиваются. Составы советских времен истощены, производство отстает, и уже в 2026 году Коваленко прогнозирует артиллерийский кризис , когда РФ нечем будет поддерживать наступательные действия. В то же время россияне потеряли 18 РСЗО и столько же систем ПВО — один из самых высоких показателей за полгода. Особенно болезненной для РФ стала ликвидация комплекса С-400 в Новороссийске.

Показательно также падение потерь автотранспорта — 2 414 единиц . Однако это не признак стабилизации логистики, а прямой признак того, что транспортные резервы просто истощены. За 2025 год Россия потеряла более 38 тысяч автомобилей , и теперь вынуждена ограничивать их применение. Это усложняет подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и маневрирование подразделений.

Аналитики делают однозначный вывод: ноябрь обнаружил глубокую диспропорцию между российскими территориальными достижениями и ценой, которую платит РФ. Да, оккупанты кое-где продвигаются, но их армия стремительно деградирует — и кадрово, и технически. Пехотные штурмы на выживание стали вынужденной моделью действий, а не элементом тактики.

В то же время Коваленко предупреждает: несмотря на огромные потери, Россия имеет значительный мобилизационный резерв, поэтому Украине необходимо усиливать средства поражения пехоты и фортификационные линии , чтобы избежать дополнительных потерь территории в 2026 году. Ведь истощение противника — процесс длительный, и он нуждается в максимально эффективной оборонной стратегии.

