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Рекордное количество обстрелов: стало известно, где беснуются оккупанты

Российские террористы обстреливают всем чем могут Часов Яр, сообщил в эфире "Общественное Студия" спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин

сегодня, 19:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики не захватили село Ивановское, однако они все же пытаются продвинуться вглубь Часового Яра, рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Рекордное количество обстрелов: стало известно, где беснуются оккупанты

Часов Яр

По его словам, российских военных в городе Часов Яр нет, однако они продолжают попытки продвинуться несколько дней через микрорайоны "Канал" и "Новый", где захватчики могут записывать видео и распространять информацию в якобы захвативших город соцсетях и поднявших свои флаги. Однако Силы обороны удерживают город, подчеркнул Волошин.

По его словам, 10 июня российские войска совершили более 1200 минометных и артиллерийских обстрелов в этом направлении. Часов Яр подвергся 350 обстрелам, большинство из которых направлялось на южную часть города.

Волошин подчеркнул, что больше всего обстрелов пришлось на село Ивановское. За прошедшие сутки там зафиксировали 222 обстрела, а за прошедшую неделю — 1233. По его словам, это и есть именно тот населенный пункт, о котором российская армия заявляет в социальных сетях, что она его захватила. Но правда в том, подчеркнул Волошин, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны, успешно отражающих все вражеские штурмы.

Также Волошин рассказал, что украинские защитники отразили четыре штурма россиян с применением бронетехники, которые двигались на Белогоровку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы вынуждены идти штурмом на населенный пункт Часов Яр, в противном случае они рискуют быть убитыми своими же. В частности, вороны устраивают показательные казни тех, кто покинул позицию и отступил с первой линии боев.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=71mUzYAWxNQ
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