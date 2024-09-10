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Рекордное количество дронов-камикадзе атаковали Херсонщину

Увеличение обстрелов и атак дронами в Херсонской области: последние данные

сегодня, 14:16
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Черновалова Кристина

На юге Украины россияне неожиданно увеличили использование дронов-камикадзе, особенно в Херсонской области, где зафиксировано более 330 атак за один день. Это число является самым большим за последние месяцы. Кроме того, резко возросло количество артиллерийских обстрелов и сбросов боеприпасов с дронов.

Рекордное количество дронов-камикадзе атаковали Херсонщину

Россияне активизировались на новом направлении

Дмитрий Лиховой, представитель военной группы "Таврия", сообщил, что основное внимание врага сосредоточено на Херсонской области. Российские войска пытаются прорвать оборону украинских сил, активно применяя дроны и артиллерию. За последние сутки они совершили 312 артиллерийских обстрелов и 224 сброса боеприпасов с дронов.

"Также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов. Их за минувшие сутки было 312. И возросло также количество сбросов боеприпасов из БпЛА. Их было за вчера 224", — рассказал спикер ОСУВ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Ранним утром тремя единицами бронированной техники — двумя БМП-2 и одним танком Т-72 противник выдвинулся с территории России в направлении Украины и, в частности, позиций 92-й отдельной штурмовой бригады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию 92 ОШБР.

"Комментарии" также писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров обнародовал тот же реальный план гарантированной победы России: уничтожить Украину медленно, без войны, зато надежно. Это в смысле, развалить Украину изнутри из-за требования особых "прав для русскоязычных" и "квот для защитников прав русскоязычных", отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.



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Источник: https://glavred.net/ukraine/situaciya-rezko-izmenilas-rossiyane-aktivizirovalis-na-novom-napravlenii-vsu-10595828.html
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