Рекордное количество дронов-камикадзе атаковали Херсонщину

На юге Украины россияне неожиданно увеличили использование дронов-камикадзе, особенно в Херсонской области, где зафиксировано более 330 атак за один день. Это число является самым большим за последние месяцы. Кроме того, резко возросло количество артиллерийских обстрелов и сбросов боеприпасов с дронов.

Россияне активизировались на новом направлении

Дмитрий Лиховой, представитель военной группы "Таврия", сообщил, что основное внимание врага сосредоточено на Херсонской области. Российские войска пытаются прорвать оборону украинских сил, активно применяя дроны и артиллерию. За последние сутки они совершили 312 артиллерийских обстрелов и 224 сброса боеприпасов с дронов.

"Также существенно возросло количество артиллерийских обстрелов. Их за минувшие сутки было 312. И возросло также количество сбросов боеприпасов из БпЛА. Их было за вчера 224", — рассказал спикер ОСУВ.

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