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«Референдум» рф в оккупированном Мелитополе начался с мощного взрыва

По словам городского головы Федорова, взрыв почувствовали жители центра города

сегодня, 10:07
Автор:

Кравцев Сергей
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Утром 23 сентября во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел сильный взрыв. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Иван Федоров.

«Референдум» рф в оккупированном Мелитополе начался с мощного взрыва

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Террор оккупантов нарастает. В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который хорошо почувствовали жители в центре города. Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам — в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома", — написал мэр.

Федоров уточнил, сейчас информацию о пострадавших выясняют.                                                                                                                                

По словам градоначальника, одно ясно – жителям в оккупации нужно держаться подальше от военных объектов рф в городе. Потому как есть большой риск, что возле военных объектов и вражеской техники может что-то взрываться.

"Уточняем информацию, однако одно можно сказать точно. Мелитопольцам держаться как можно дальше от российских военных и вражеской техники. Рядом с ними постоянно что-то взрывается", — подчеркнул городской голова.

Напомним, российские захватчики запланировали с 23 по 27 сентября провести на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях так называемые "референдумы" о "присоединении" к россии.

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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/596
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