«Референдум» рф в оккупированном Мелитополе начался с мощного взрыва

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Кравцев Сергей
Утром 23 сентября во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел сильный взрыв. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Иван Федоров.
Взрыв. Фото: из открытых источников
Федоров уточнил, сейчас информацию о пострадавших выясняют.
По словам градоначальника, одно ясно – жителям в оккупации нужно держаться подальше от военных объектов рф в городе. Потому как есть большой риск, что возле военных объектов и вражеской техники может что-то взрываться.
Напомним, российские захватчики запланировали с 23 по 27 сентября провести на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях так называемые "референдумы" о "присоединении" к россии.
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