«Референдум» рф в оккупированном Мелитополе начался с мощного взрыва

Утром 23 сентября во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области прогремел сильный взрыв. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Иван Федоров.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Террор оккупантов нарастает. В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который хорошо почувствовали жители в центре города. Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам — в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома", — написал мэр.

Федоров уточнил, сейчас информацию о пострадавших выясняют.

По словам градоначальника, одно ясно – жителям в оккупации нужно держаться подальше от военных объектов рф в городе. Потому как есть большой риск, что возле военных объектов и вражеской техники может что-то взрываться.

"Уточняем информацию, однако одно можно сказать точно. Мелитопольцам держаться как можно дальше от российских военных и вражеской техники. Рядом с ними постоянно что-то взрывается", — подчеркнул городской голова.

Напомним, российские захватчики запланировали с 23 по 27 сентября провести на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях так называемые "референдумы" о "присоединении" к россии.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского обратились с призывом к мобилизованным россиянам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США раскрыли хитрость Кремля – почему обмен пленными провели именно в день объявления мобилизации.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!