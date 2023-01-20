Реджеп Эрдоган повторил свое предложение Зеленскому в телефонном разговоре

Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому повторил ранее озвученное им предложение стать посредником для мирных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

20 января президенты Турции и Украины провели телефонный разговор. Во время нее Реджеп Эрдоган повторил, что он может выступить посредником в мирных переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы готовы внести мощный дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной и взять на себя роль посредника", — говорится в сообщении Управления коммуникаций президента Турции.

Пока неизвестно, как отреагировал на предложение Зеленский, однако президент Украины не раз говорил, что не будет идти на переговоры с Путиным, ведь тот не прекращает войну.

Также президент Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования из-за трагедии в Борисполе, где вертолет с украинскими чиновниками упал на территории детского сада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Реджеп Эрдоган обратился к Путину, чтобы стать посредником в мирных переговорах. Ответ на предложение турецкого президента озвучил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров.

"Комментарии" также сообщали об ультиматуме от Эрдогана о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Только две страны из 30 участников военного альянса не одобрили вступление скандинавских стран в НАТО — Венгрия и Турция.

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