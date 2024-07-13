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Редкое явление: украинский министр посетил передовую

Министр энергетики встретился с представителями Третьей штурмовой

13 июля 2024, 22:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил фронт, где пообщался с военнослужащими о защите объектов энергетики. В частности, министр энергетики посетил позиции Третьей штурмовой бригады.

Редкое явление: украинский министр посетил передовую

Галущенко посетил фронт. Фото из открытых источников

Как рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин, Герман Галущенко и военные общались о защите энергетической отрасли от российских ударов.

"Энергетика сейчас – одна из приоритетных целей врага, а потому и вопросов было много", – сообщил Максим Жорин.

Майор ВСУ отметил, что "на самом деле редко можно нормально пообщаться с министром, а в данном случае еще и на позициях".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минфин признал, что одним из факторов, повлиявших на расчетную себестоимость электроэнергии, стало увеличение тарифа на распределение "операторами систем распределения" до 1,88 грн за кВт*ч. Почему Укрэнерго не может сделать так, как сделал Нафтогаз, а именно – установить единую цену напрямую для конечного потребителя? Зачем нам платить 1,88 грн разным операторам, таким как ДТЭК, когда Укрэнерго может напрямую поставлять электроэнергию потребителям? Следовательно, 1 кВт электроэнергии на 1,88 грн может быть ниже.

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква отметил, что прежде всего следует понимать, что Укрэнерго – это оператор системы передачи. Компания не снабжает электроэнергией, а занимается только высоковольтными линиями. А исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что Украина согласилась выполнять европейские нормы законодательства по рынку электроэнергии, где четко определены условия компаний, производящих и транспортирующих электроэнергию.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5267
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