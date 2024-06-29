Речь не только о восстановлении границ: Кулеба рассказал, что Украина будет считать победой в войне

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Кравцев Сергей
Победой Украины будет создание реальности, в которой новое нападение России будет невозможным. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на панельных дискуссиях в рамках Дубровницкого форума в Хорватии высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Министр отметил, война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира, который принесет понимание всем государствам о потенциальных последствиях акта агрессии против другой страны.
Топ-дипломат добавил, что речь идет не только о восстановлении границ или привлечении агрессора к ответственности, но и о создании реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.
В этом контексте он отметил роль Саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить мир. Кулеба утверждает, что мероприятие в Швейцарии собрало вместе страны со всего мира и продемонстрировало – все они разделяют нечто общее.
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