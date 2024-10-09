Россияне завезли в захваченные украинские школы на временно оккупированных территориях очередную партию пропагандистской литературы.

Школьников в оккупации заставляют учить биографию Путина. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в этот раз в школы завезли биографию международного преступника Владимира Путина. В лучших традициях тоталитарных стран биография содержит вымышленные и манипулятивные "факты" жизни главного террориста планеты.

Отмечается, что пока нет достоверной информации об обязательном изучении биографии диктатора украинскими детьми, однако, учитывая предыдущий опыт, нетрудно предположить, что на "разговорах о важном" учителя будут создавать культ личности лидера оккупантов.

Центр национального сопротивления призвал родителей детей провести беседы по поводу роли Путина в войне и предупредил об ответственности учителей, которые будут пропагандировать "величие" преступника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу для государства. "Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях — это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Зато стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если власть как можно быстрее не примет кардинальные решения, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул генерал.

