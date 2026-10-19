Реактивный дрон РФ атаковал Львов: стали известны первые детали

Утром 19 октября российский реактивный "Шахед" летел в направлении Львова. Украинская противовоздушная оборона сбила вражеский дрон у областного центра, однако его обломки упали на частную территорию в селе Зубра Львовского района. В результате повреждены жилые дома, гараж и автомобили. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. О последствиях атак сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Российский дрон атаковал Львовщину

Что известно об атаке на Львов

Воздушная тревога во Львовской области была объявлена около 7:30 из-за появления российского реактивного беспилотника. По сообщениям местных жителей и мониторинговых каналов, в районе Львова работала ПВО, также были слышны взрывы.

Дрон несколько раз приближался к городу, менял направление движения и облетал его окрестности. Впоследствии беспилотник покинул пределы области, но позже вернулся и снова направился в сторону Львова. Около 8:50 украинские военные сбили российский дрон вблизи города.

"Наши воины ПВО сбили вражеский беспилотник, обломки упали на частную территорию. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все профильные службы", — написал Козицкий.

Сначала областные власти сообщили о повреждении шести жилых домов и шести автомобилей в Зубре. Впоследствии информацию уточнили: количество поврежденных домов из-за атаки российского дрона во Львов выросло до 11, также пострадали гараж и восемь автомобилей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 16 октября взрыв во Львове прогремел менее чем через десять минут после объявления воздушной тревоги.