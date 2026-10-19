Реактивний дрон РФ атакував Львів: стали відомі перші деталі

Уранці 19 жовтня російський реактивний "Шахед" летів у напрямку Львова. Українська протиповітряна оборона збила ворожий дрон поблизу обласного центру, однак його уламки впали на приватну територію в селі Зубра Львівського району. Унаслідок цього пошкоджені житлові будинки, гараж та автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Про наслідки атаки повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Російський дрон атакував Львівщину

Що відомо про атаку на Львів

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили близько 7:30 через появу російського реактивного безпілотника. За повідомленнями місцевих жителів і моніторингових каналів, у районі Львова працювала ППО, також було чути вибухи.

Дрон кілька разів наближався до міста, змінював напрямок руху та облітав його околиці. Згодом безпілотник залишив межі області, але пізніше повернувся й знову попрямував у бік Львова. Близько 8:50 українські військові збили російський дрон поблизу міста.

"Наші воїни ППО збили ворожий безпілотник, уламки впали на приватну територію. Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі профільні служби", — написав Козицький.

Спочатку обласна влада повідомила про пошкодження шести житлових будинків і шести автомобілів у Зубрі. Згодом інформацію уточнили: кількість пошкоджених будинків через атаку російського дрона на Львів зросла до 11, також постраждали гараж і вісім автомобілів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 16 жовтня вибух у Львові пролунав менш ніж за десять хвилин після оголошення повітряної тривоги.