logo

BTC/USD

23193.40

ETH/USD

1592.35

LTC/USD

95.01

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Реакция жителей Москвы на поставки танков Украине (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция жителей Москвы на поставки танков Украине (ВИДЕО)

У жителей Москвы спросили об отправке танков в Украину для противостояния российской агрессии. Мнения жителей столицы России разделились.

сегодня, 08:05 comments2548
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Журналисты издания Deutsche Welle поинтересовались у жителей столицы России о поставках западных танков в Украину. Мнения россиян разделились, некоторые собеседники выразили удовлетворение и пожелали Украине победы, в то время как другие поддержали режим Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского общественного деятеля Антона Геращенко.

Реакция жителей Москвы на поставки танков Украине (ВИДЕО)

Россияне отреагировали на поставки танков Украине. Скриншот с видео

25 января Германия сообщила, что разрешает другим странам отправлять танки Leopard 2 в Украину. Также канцлер Олаф Шольц заявил, что сама Германия передаст часть танков Киеву, чтобы противостоять российской агрессии.

Журналисты Deutsche Welle поинтересовались у жителей Москвы, что они думают о решении поставить в Украину танки из западных стран.

"Как это может быть? Категорически негативно отношусь к этому и поддерживаю нашу спецоперацию и президента", – ответил один из жителей Москвы.

Однако некоторые россияне не боялись говорить слова поддержки в сторону Украины.

"Если я скажу, что я рад – меня посадят. Я не могу сказать, что мне это нравится или не нравится, мы живем в России. Но хотелось бы, чтобы война скорее закончилась. Мне кажется, танки этому помогут как-то", – сказал россиянин, а другой добавил, что "очень рад, потому что желает победы Украине".

Посмотреть видео с реакциями жителей Москвы на поставки танков Украине можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции посла России в США на отправку американских танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который поблагодарил Польшу на отправку танков в Украину. От союзников пришла реакция.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1619358009301295104
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!