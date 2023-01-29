Реакция жителей Москвы на поставки танков Украине (ВИДЕО)

Журналисты издания Deutsche Welle поинтересовались у жителей столицы России о поставках западных танков в Украину. Мнения россиян разделились, некоторые собеседники выразили удовлетворение и пожелали Украине победы, в то время как другие поддержали режим Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского общественного деятеля Антона Геращенко.

Россияне отреагировали на поставки танков Украине. Скриншот с видео

25 января Германия сообщила, что разрешает другим странам отправлять танки Leopard 2 в Украину. Также канцлер Олаф Шольц заявил, что сама Германия передаст часть танков Киеву, чтобы противостоять российской агрессии.

Журналисты Deutsche Welle поинтересовались у жителей Москвы, что они думают о решении поставить в Украину танки из западных стран.

"Как это может быть? Категорически негативно отношусь к этому и поддерживаю нашу спецоперацию и президента", – ответил один из жителей Москвы.

Однако некоторые россияне не боялись говорить слова поддержки в сторону Украины.

"Если я скажу, что я рад – меня посадят. Я не могу сказать, что мне это нравится или не нравится, мы живем в России. Но хотелось бы, чтобы война скорее закончилась. Мне кажется, танки этому помогут как-то", – сказал россиянин, а другой добавил, что "очень рад, потому что желает победы Украине".

Посмотреть видео с реакциями жителей Москвы на поставки танков Украине можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции посла России в США на отправку американских танков в Украину.



Также "Комментарии" писали о Зеленском, который поблагодарил Польшу на отправку танков в Украину. От союзников пришла реакция.

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