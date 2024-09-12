Реакция Зеленского на возможный арест Путина в Бразилии

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень серьезным вопросом, если российский диктатор Владимир Путин не будет арестован, когда прибудет с визитом в Бразилию на саммит G20. Зеленский указал, что лидеры мира должны также отреагировать на это.
Зеленский о возможном аресте Путина. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью бразильской газете Metropoles прокомментировал возможность ареста Путина в случае, если глава Кремля приедет в Бразилию.
Президент отметил, что вопрос ареста российского диктатора также будет открыт для мировых лидеров, которые будут сидеть за одним столом с Путиным, если ордер на арест, выданный Международным уголовным судом, не будет осуществлен.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Российский диктатор с начала войны не совершал визиты за пределы стран бывшего СССР, однако в начале сентября 2024 года приехал в Монголию, ратифицировавшую Римский устав и не был задержан.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг резкой критике бразильско-китайский "мирный план". На это истерически отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на контрнаступление РФ в Курской области и объяснил, идет ли все по плану.
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