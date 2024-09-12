Реакция Зеленского на возможный арест Путина в Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень серьезным вопросом, если российский диктатор Владимир Путин не будет арестован, когда прибудет с визитом в Бразилию на саммит G20. Зеленский указал, что лидеры мира должны также отреагировать на это.



Зеленский о возможном аресте Путина. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью бразильской газете Metropoles прокомментировал возможность ареста Путина в случае, если глава Кремля приедет в Бразилию.

"В Бразилии есть Римский устав, например, Бразилия в этом году будет проводить заседание G20. И здесь мне интересно – каким образом может приехать Путин и его не арестуют? Это очень серьезный вопрос", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что вопрос ареста российского диктатора также будет открыт для мировых лидеров, которые будут сидеть за одним столом с Путиным, если ордер на арест, выданный Международным уголовным судом, не будет осуществлен.

"Вопрос у меня к G20, особенно к тем странам, которые защищают демократию и говорят, что уважают международное право. Выдан ордер на арест Международным уголовным судом Путина, кстати, за детей. За детей. Так вот у меня также вопрос к "двадцатке" — как им будет сидеть за столом с человеком, которого должны арестовать, а они будут продолжать диалог", — добавил Зеленский.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина. Российский диктатор с начала войны не совершал визиты за пределы стран бывшего СССР, однако в начале сентября 2024 года приехал в Монголию, ратифицировавшую Римский устав и не был задержан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг резкой критике бразильско-китайский "мирный план". На это истерически отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на контрнаступление РФ в Курской области и объяснил, идет ли все по плану.