Избиение и смерть мобилизованного: реакция Закарпатского ТЦК

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Slava Kot
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на Закарпатье возросло количество обращений по поводу неправомерных действий представителей ТЦК. Омбудсмен заявил, что к нему обратилась украинка, которая сообщила об избиении ее отца работниками ТЦК, что привело к его смерти. На инцидент отреагировали в Закарпатском ТЦК.
Закарпатский ТЦК отреагировал на заявление о смерти мобилизованного. Фото из открытых источников
В Закарпатском ТЦК опубликовали заявление из-за сообщения омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца относительно "Избиения и смерти мобилизованного гражданина Украины". В сообщении сказано, что 28 августа сожительница мужчины обратилась в правоохранительные органы, заявив, что тот "применил к ней средства физического воздействия" во время распития алкогольных напитков.
После порождения ВЛК мужчина был направлен в учебный центр. Как указывает Закарпатское ТЦК, 4 сентября во время поездки в учебный центр мужчина "обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия".
ТЦК отметила, что провела встречу с представителем омбудсмена по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители ТЦК заявили об окончании шуток и объявили, что будут открывать огонь на поражение.
Также "Комментарии" писали о случае во Львове, когда повестка спасла жизнь мужчине.
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