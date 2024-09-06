Избиение и смерть мобилизованного: реакция Закарпатского ТЦК

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на Закарпатье возросло количество обращений по поводу неправомерных действий представителей ТЦК. Омбудсмен заявил, что к нему обратилась украинка, которая сообщила об избиении ее отца работниками ТЦК, что привело к его смерти. На инцидент отреагировали в Закарпатском ТЦК.



Закарпатский ТЦК отреагировал на заявление о смерти мобилизованного. Фото из открытых источников

В Закарпатском ТЦК опубликовали заявление из-за сообщения омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца относительно "Избиения и смерти мобилизованного гражданина Украины". В сообщении сказано, что 28 августа сожительница мужчины обратилась в правоохранительные органы, заявив, что тот "применил к ней средства физического воздействия" во время распития алкогольных напитков.

"После проведенных соответствующих законных процедур Гражданин был доставлен во 2-й отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных, в результате чего было установлено, что Гражданин подлежит призыву на военную службу по мобилизации", — говорится в заявлении ТЦК.

После порождения ВЛК мужчина был направлен в учебный центр. Как указывает Закарпатское ТЦК, 4 сентября во время поездки в учебный центр мужчина "обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия".

"Военнослужащими было принято решение о вызове кареты скорой помощи, Гражданин был госпитализирован в КНП "Свалявская городская больница" Свалявского городского совета Закарпатской области, к сожалению 04.09.2024 года Гражданин умер в больнице, по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть случилась от природного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связана с травматическими событиями", — говорится в сообщении Закарпатского ТЦК.

ТЦК отметила, что провела встречу с представителем омбудсмена по правам человека в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия.

"Соблюдение прав, свобод и интересов граждан Украины является приоритетом для Закарпатского ОТЦК и СП", — говорится в заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представители ТЦК заявили об окончании шуток и объявили, что будут открывать огонь на поражение.

Также "Комментарии" писали о случае во Львове, когда повестка спасла жизнь мужчине.