Реакция военных на привлечение мужчин с 18 лет к базовой военной подготовке

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Здебский и "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказали, что в новом законопроекте о мобилизации предусмотрена норма базовой военной подготовки с 18 лет. На такую инициативу отреагировали военные.



В законопроекте о мобилизации предусмотрена базовая военная подготовка с 18 лет. Фото из открытых источников

Доброволец 24 ОШБ Станислав Бунятов указывает, что базовая военная подготовка для юношей это лучшая альтернатива, чем срочная служба.

"Привлечение мужчин с 18 лет к базовой военной подготовке, это хорошая альтернатива срочной службе, где ребята эксплуатируются как дешевая раб-сила. Мы боремся за это очень долго, но нас никто не слышит", — пишет военный в Telegram.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" объясняет, что базовая военная подготовка не означает мобилизацию. По его словам, такая инициатива поможет подготовить будущих военных.

"Вовлечение в военную подготовку с 18 лет — это не воевать с 18, так что успокойтесь, не паникуйте. Но это, мне кажется, идея хорошая, пацаны со мной согласятся. Так как эта война будет продолжаться долго и будут воевать все… лучше пусть это подрастающее поколение будет годами готовиться, чем встретит войну почти голым, босым и необученным как некоторые из нас 22 февраля, потому что учиться на ходу на войне — такое удовольствие", — пишет военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в законопроекте о мобилизации, по заявлениям одного из депутатов, есть норма о возможности призыва людей с 18 лет. Эту ситуацию объяснил другой нардеп.

Также "Комментарии" писали о командующем Сухопутными войсками, который отреагировал на скандалы с мобилизацией.