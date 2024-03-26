Реакция военных на привлечение мужчин с 18 лет к базовой военной подготовке

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Slava Kot
Народные депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Здебский и "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказали, что в новом законопроекте о мобилизации предусмотрена норма базовой военной подготовки с 18 лет. На такую инициативу отреагировали военные.
В законопроекте о мобилизации предусмотрена базовая военная подготовка с 18 лет. Фото из открытых источников
Доброволец 24 ОШБ Станислав Бунятов указывает, что базовая военная подготовка для юношей это лучшая альтернатива, чем срочная служба.
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" объясняет, что базовая военная подготовка не означает мобилизацию. По его словам, такая инициатива поможет подготовить будущих военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в законопроекте о мобилизации, по заявлениям одного из депутатов, есть норма о возможности призыва людей с 18 лет. Эту ситуацию объяснил другой нардеп.
Также "Комментарии" писали о командующем Сухопутными войсками, который отреагировал на скандалы с мобилизацией.
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