Реакция украинских военных на присутствие солдат КНДР в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что КНДР фактически включена в войну в Украине из-за помощи РФ, в том числе солдатами на временно оккупированных украинских территориях, а также оружием, активно поставляемым в Россию. На информацию о возможном присутствии северокорейских войск в Украине отреагировали военные.



Солдаты КНДР. Фото из открытых источников

Военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов указывает, что для россиян на войне "все методы хороши", поэтому Россия будет обменивать украинское украденное зерно и военные товары на живой ресурс из КНДР.

"Зачем призывать россиян и платить им кучу денег, если можно сослать сюда забитых корейцев, за которых отдадут пару "Искандеров" и несколько тонн зерна, собранного на оккупированной территории Украины", — пишет Бунятов.

Подобное мнение высказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом", который считает, что для диктаторов нет правил войны, поэтому они могут спокойно присылать своих людей для помощи другим диктаторам поддерживать режим. Однако военный указывает, смогут ли солдаты КНДР оказаться эффективными на войне.

"Армия КНДР — это крепко застывший совок в буквально всех аспектах: не адаптированная к нашему полю боя и его особенностям, плохо экипирована; не думаю, что они будут сильно мотивированы. Очевидно, что такую братву будут бросать исключительно там, где надо будет продавить мясом или провести разведку мясом", — говорит военный.

По его словам, россияне благодаря военным из КНДР постараются экономить собственный человеческий ресурс.

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко указывает, что информация о подготовке 100 тыс. военных КНДР для войны в Украине, сейчас, является выдумкой. Кроме того, Коваленко отмечает, что менее 1% офицеров из Северной Кореи владеют русским, что важно для анализа возможности привлечения этих солдат к войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает опасным привлечение северокорейских военных к войне в Украине. По его словам, даже незначительное преимущество в человеческих ресурсах в одном из направлений может привести к прорыву фронта.

Также "Комментарии" писали, что ВСУ ракетным ударом уничтожили офицеров КНДР в Донецкой области.

