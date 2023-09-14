logo

BTC/USD

26526.86

ETH/USD

1626.52

LTC/USD

62.77

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Реакция Соловьева на удар по Крыму: угрожает Германии, США и Польше (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция Соловьева на удар по Крыму: угрожает Германии, США и Польше (ВИДЕО)

Ночной приступ Украины разозлил российских пропагандистов. На прокремлевском телевидении они угрожали ответным странам Запада.

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Удачная ночная операция украинских военных на Севастополь не осталась без внимания российских пропагандистов. Владимир Соловьев угрожает ответом России и призвал атаковать не только Киев или Одессу, а нанести удары по другим странам, помогающим Украине, в частности Германии, Великобритании, США и Польше.

Реакция Соловьева на удар по Крыму: угрожает Германии, США и Польше (ВИДЕО)

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

В ночь на 13 сентября в бухте Севастополя произошла серия взрывов. Вскоре в сеть начали попадать видео и фото с поврежденными российскими кораблями. Россия обвинила Украину в нападении, а источники в ГУР подтвердили украинским СМИ поражение в Севастополе крупного десантного корабля и подводной лодки России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Ночная атака разозлила российских пропагандистов. На прокремлевском телевидении они угрожали ответным ударом странам Запада.

"Мы можем отвечать по Киеву и Одессе. Но отвечать надо по Берлину, Лондону, Вашингтону, Нью-Йорку. Нужно наносить удары по Польше, базу, куда поступает оружие", — заявил Владимир Соловьев и добавил, что Россия воюет с "вселенским злом" ".

Посмотреть видео с реакцией российского пропагандиста Соловьева на атаку Украины по российским кораблям вблизи Севастополя можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу неожиданно отреагировал на вопрос, победит ли Россия в войне в Украине. Вскоре видео из Шойгу начали удалять российские государственные ресурсы, однако оно сразу стало вирусным в интернете и социальных сетях. 

Также "Комментарии" писали в Главном управлении разведки Украины рассказали об уникальной спецоперации в Черном море, которая обманула весь российский флот:



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1701931447961948169
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!