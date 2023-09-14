Реакция Соловьева на удар по Крыму: угрожает Германии, США и Польше (ВИДЕО)

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Slava Kot
Удачная ночная операция украинских военных на Севастополь не осталась без внимания российских пропагандистов. Владимир Соловьев угрожает ответом России и призвал атаковать не только Киев или Одессу, а нанести удары по другим странам, помогающим Украине, в частности Германии, Великобритании, США и Польше.
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников
В ночь на 13 сентября в бухте Севастополя произошла серия взрывов. Вскоре в сеть начали попадать видео и фото с поврежденными российскими кораблями. Россия обвинила Украину в нападении, а источники в ГУР подтвердили украинским СМИ поражение в Севастополе крупного десантного корабля и подводной лодки России.
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Ночная атака разозлила российских пропагандистов. На прокремлевском телевидении они угрожали ответным ударом странам Запада.
Посмотреть видео с реакцией российского пропагандиста Соловьева на атаку Украины по российским кораблям вблизи Севастополя можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу неожиданно отреагировал на вопрос, победит ли Россия в войне в Украине. Вскоре видео из Шойгу начали удалять российские государственные ресурсы, однако оно сразу стало вирусным в интернете и социальных сетях.
Также "Комментарии" писали в Главном управлении разведки Украины рассказали об уникальной спецоперации в Черном море, которая обманула весь российский флот:
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