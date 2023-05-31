Реакция москвичей на атаку дронов по столице России

Утром, 30 мая, несколько неизвестных беспилотников атаковали Москву. Событие вызвало шок у жителей столицы России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters .



Дроны атаковали Москву. Фото из открытых источников

Жители Москвы не ожидали, что военные действия могут происходить в столице России.

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"Киевский режим уже переступает все границы. Это очень грустно…", — сказала 59-летняя москвичка, по имени Наталья, имея в виду Украину, которая, по словам России, стоит за атакой беспилотников на Москву.

Это второй раз беспилотники ударяют по столице России. В начале мая два дрона атаковали здание Кремля. Несмотря на обвинения России, Украина официально не берет ответственности за атаку дронов по Москве.

Другая жительница Москвы, проживающая недалеко от места падения дрона, сказала, что такие атаки являются "логичными и ожидаемыми". Далее москвичка добавила, что думает о переезде в более безопасное место.



Также комментарии дал мужчина, побоявшийся назвать свое имя из-за критического отношения к власти.

"Нужно понять причинно-следственные связи, почему все происходит. Я думаю, что эти нападения связаны только с одним: с тем, что наш руководитель начал вести войну. Все это из-за нашего руководителя", — сказал мужчина среднего возраста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли отреагировал на атаку беспилотников по Москве. По его словам, Украина имеет право нападать на Россию для самозащиты. За такие слова бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал Великобританию вечным врагом России.

Также "Комментарии" писали, что аналитик назвал три ключевых игрока, которые могли стоять за атакой на столицу России.