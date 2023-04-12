Реакция мира на видео с обезглавлением украинского военного

Ужасное видео, где российские военные отрезают голову украинскому военному, всколыхнуло Украину, а затем и остальной мир. Международные политики высказались по поводу жестокости российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter чиновников.

Россияне казнили украинского военного. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называет такие действия варварскими, а Россию империей зла.

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"На Востоке возродилась империя зла. Российские варвары угрожают не только Украине. Они угрожают всей Европе и всему свободному миру. Это не простой случай, не случайность, не порыв маньяка. Путин создавал свою империю зла 23 года, готовясь к этому конфликту. Новая Европа это понимает. Пора, чтобы это поняла и старая Европа", — пишет Моравецкий.

Министр безопасности Великобритании Том Тугендхат отмечает, что такие действия не следует забывать, а виновников нужно привлечь к ответственности.

"Британское правительство объединило страны, чтобы поддержать Международный уголовный суд для привлечения к ответственности российских убийц в Украине. Мы не забудем", — обещает Том Тугендхат.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сравнил действия россиян с террористической организацией.

"Российские военные и бандиты группы Вагнера хуже ИГИЛ", — заметил Ринкевичс.

Президент Евросовета Шарль Мишель утверждает, что справедливость должна преобладать над террором российских войск, а ЕС и дальше будет поддерживать Украину.

"Ошеломленный жестоким видео убийства российским солдатом украинского военнопленного. Подотчетность и справедливость должны преобладать над террором и безнаказанностью. ЕС сделает все возможное для этого. ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — пишет Шарль Мишель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пригожин ответил стоит ли Вагнер за казнью украинского военного.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на видео с казнью украинского военного, заявив о необходимости проверки на правдивость видео.