Реакция мира на видео с обезглавлением украинского военного

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Slava Kot
Ужасное видео, где российские военные отрезают голову украинскому военному, всколыхнуло Украину, а затем и остальной мир. Международные политики высказались по поводу жестокости российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter чиновников.
Россияне казнили украинского военного. Фото из открытых источников
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий называет такие действия варварскими, а Россию империей зла.
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Министр безопасности Великобритании Том Тугендхат отмечает, что такие действия не следует забывать, а виновников нужно привлечь к ответственности.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сравнил действия россиян с террористической организацией.
Президент Евросовета Шарль Мишель утверждает, что справедливость должна преобладать над террором российских войск, а ЕС и дальше будет поддерживать Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пригожин ответил стоит ли Вагнер за казнью украинского военного.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле отреагировали на видео с казнью украинского военного, заявив о необходимости проверки на правдивость видео.
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