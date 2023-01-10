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Реакция Кремля на поставки западных танков в Украину

Появилась реакция из Кремля об отправке в Украину тяжелого западного военного вооружения. Россияне обвиняют союзников и говорят о страданиях украинского народа.

сегодня, 13:18 comments2032
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Автор:

Slava Kot

Все больше союзников Украины сообщает о готовности отправить тяжелое вооружение на войну против России. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на такие действия европейских стран и заявил, что поставки якобы "продолжат страдания украинцев". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Реакция Кремля на поставки западных танков в Украину

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил свою политику после звонка Владимиру Зеленскому 4 января. Французский лидер заявлял, что его страна не будет снабжать танки Украиной, однако после телефонного разговора с президентом Украины Макрон изменил мнение и объявил об отправке колесных танков AMX-10 RC. Эти поставки прокомментировали в Кремле.

"Эти поставки могут лишь причинить боль украинскому народу и продолжить его страдания, но в принципе они не смогут ничего решить и сорвать процесс достижения целей СВО", — сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Помимо Франции, Песков обвинил и других союзников Украины.

"Вряд ли имеет смысл говорить только о решениях Франции. Мы знаем, что коллективная Европа, Североатлантический альянс и США уже влили в Украину десятки миллиардов долларов из-за поставок оружия", — добавил он.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России и оккупации украинских территорий Зеленский обратился за помощью в страны НАТО и ЕС. Таким образом, все больше стран финансово, военно и гуманитарно поддерживают Украину против российской агрессии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путину безразлично собственный народ, ведь его интересует война в Украине. Россияне замерзают в своих домах из-за аномального холода и неисправности электростанций.

Также "Комментарии" писали о ключевом моменте, когда Украина освободится от российской агрессии.



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