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РДК сделал неожиданное предложение россиянам

Русские добровольцы заявили, что готовы взять на себя ответственность за жителей российского приграничья, которое превратилось в "серую зону"

сегодня, 19:33
Автор:
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Константин Куликов
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Лидер РДК Денис Никитин (Капустин) обратился к жителям села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области РФ, чьи просьбы о материальной помощи проигнорировал Кремль,  с предложением помочь отстроить их населенный пункт. Условием для этого лидер русских добровольцев назвал записанное видеообращение к РДК. Об этом сообщают "Комментарии".

РДК сделал неожиданное предложение россиянам

Новая Таволжанка на карте

"Буквально вчера я наткнулся на ваше видеообращение к высшему руководству РФ с просьбой вмешаться в вашу судьбу и помочь с восстановлением разрушенного войной имущества. Наивно полагать, что ваша судьба интересует даже местных чиновников, так что до столичного руководства вы точно не достучитесь, — заявил командир РДК. — Уповать на губернатора Гладкова тоже не имеет смысла — он уже не раз показал себя, как обычный трус, не нашедший в себе мужества забрать из наших рук военных, так что вас, гражданских, он не услышит и подавно. Но Русский Добровольческий Корпус готов протянуть вам руку помощи! Вы не брали в руки оружия, не вторгались в Украину, не участвовали в военных преступлениях, поэтому мы готовы вас поддержать в это тяжёлое время! Если вы готовы принять нашу бескорыстную помощь, то запишите видеообращение на том же месте и обозначьте контактное лицо и с которым мы выйдем на связь через подходящий мессенджер".


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Напомним, что силы легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса участвовали в боевых рейдах на территорию Белгородской области России. В частности, боестолкновения развернулись вокруг села Новая Таволжанка и города Шебекино. В ходе этих боев, как армия РФ, так и РДК понесли потери. А руководство РФ вынуждено было перебросить на этот участок боевые части, а также части чеченских подразделений Рамзана Кадырова.

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