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РДК пригласил россиянина отомстить Путину за смерть дочери

РДК обратился к отцу Веры Пехтелевой, убийцу которой помиловал Путин

23 ноября 2023, 23:14
Автор:
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Константин Куликов
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Командир Русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который сражается на стороне Украины, пригласил в ряды РДК россиянина Евгения Пехтелева, отца убитой Веры Пехтелевой. Накануне стало известно, что убийцу Веры своим тайным указом помиловал Путин, за участие в так называемой "СВО" — войне против Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

РДК пригласил россиянина отомстить Путину за смерть дочери

Владислав Канюс и Вера Пехтелева

"Убийца вашей юной дочери, Владислав Канюс, свободен. Он ходит по одним улицам с вами и живёт полной жизнью. А ваша дочь мертва,  - обратился командир РДК к отцу убитой россиянки. - Справедливо ли это? Господин Песков заявил, что Канюс "искупил кровью вину перед родиной". Убивая украинцев на их земле, как вы думаете, искупил ли он вину перед родиной? А перед вами?"


Денис Капустин пригласил Евгения Пехтелева мстить за смерть дочери путинскому режиму, в рядах РДК.

"Если вы считаете, что убийца вашей дочери вину свою перед вами загладил, то у меня к вам нет вопросов, — написал Капустин в официальном телеграмм-канале РДК. - Но если вы желаете справедливости и хотите добиться правды, то искать её нужно не в высоких кабинетах России. Я приглашаю вас в Русский Добровольческий Корпус — здесь вы получите возможность отомстить лично убийце вашей дочери и той Системе, которая сначала плодит, а потом обеляет таких убийц". 

Вера Пехтелева встречалась с Владиславом Канюсом около трех лет. После расставания бывший возлюбленный избил и задушил 23-летнюю Веру. Вера погибла от совокупности повреждений — на ее теле насчитали больше 100 травм, ушибов, гематом и резаных ран. Оказалось, что убийца душил девушку несколько раз. После первого Вера еще была жива. Соседи Канюса на протяжении полутора часов вызывали полицию, но правоохранители не отреагировали на эти звонки. После огласки в СМИ России Владислав Канюс был приговорен к 17 годам лишения свободы, но не провел в колонии и полгода. В апреле этого года Путин помиловал Владислава Канюса за его участие в войне против Украины.

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