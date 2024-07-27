Разведка ударила по трем аэродромам России: стали известны детали

В ночь на 27 июля и утром этого же дня в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны были атакованы военный аэродром России в Энгельске, аэродромы "Дягилево" и "Оленья", где был поврежден бомбардировщик Ту-22М3. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд украинских СМИ, ссылаясь на источники в спецслужбах.

ТУ-22М3. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в результате попадания дрона по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.

Интересно, что этот аэродром расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

Сообщается, что первые взрывы на территории военного аэродрома в Дягилево прогремели около 06:00 по местному времени. На аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучение вражеского лётного состава.

Здесь, в частности, базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод. Взрывы на аэродроме Энгельс, где расположена российская стратегическая авиация, раздались около 08:00.

Кроме этого, в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Результаты попадания дронов по другим вражеским военным объектам уточняются, добавили в разведке.

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